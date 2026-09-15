Imagine una inteligencia artificial capaz de entrar a internet por su cuenta, coordinarse con otros sistemas y borrar las huellas de lo que hizo. Ya no hablamos de una posibilidad lejana, sino de incidentes reportados por empresas que desarrollan estas tecnologías.

Por eso resulta contradictorio que sus propios líderes pidan desacelerar mientras compiten por crear modelos cada vez más avanzados. La IA necesita innovación, pero también límites claros. Si nadie quiere frenar primero, ¿quién asumirá el costo cuando algo salga mal?