Robótica en cirugías de próstata

La robótica ya permite realizar procedimientos de próstata con gran precisión, pero el verdadero cambio llegará cuando los robots puedan operar por sí solos.

Actualmente, los especialistas siguen controlando sus movimientos, mientras la tecnología ayuda a identificar puntos específicos para tomar biopsias.

El siguiente paso será que estas máquinas utilicen imágenes médicas para localizar tumores y realizar intervenciones con mayor autonomía. Aunque todavía hay desafíos, estos avances abren nuevas posibilidades para la cirugía y plantean cómo cambiará el papel de los médicos.