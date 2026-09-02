Robótica para aprender a perder

La tecnología también puede enseñar a los niños algo que ningún videojuego debería ocultar: perder. En una época dominada por las pantallas, la robótica infantil aparece como una herramienta para desarrollar programación, creatividad y trabajo colaborativo, pero también tolerancia a la frustración.

Armar, equivocarse, desarmar y volver a intentar son experiencias que preparan para la vida real. Porque aprender a fallar, lejos de ser un fracaso, puede convertirse en una de las habilidades más importantes que la tecnología puede ayudarnos a desarrollar.