Salud digital

La telemedicina y las aplicaciones de salud están ganando terreno mejorando el acceso a la atención médica. No obstante, la democratización de la medicina sigue siendo un gran problema. Si los pueblos no cuentan con buena conexión de datos, no hay mucho lo que un doctor pixelado puede hacer. Para garantizar salud a todos los sectores de la población se debe trabajar de forma integral con algo tan simple como llevar agua potable, luz eléctrica y caminos seguros a todos los pobladores. Los avances tecnológicos deben ir acompañados de un crecimiento económico equitativo.