¡Sí, acepto... pero en versión digital!

¿Sabías que hoy en día el matrimonio ya no solo se sella con oro, sino también con un simple clic? Los anillos digitales, creados para usarse en redes sociales, avatares o incluso como anillos inteligentes, buscan transformar completamente la manera de simbolizar el amor.

Son modernos y curiosos, pero difícilmente sustituyen la carga emocional de un anillo físico que se toca, se guarda y se hereda.

La tecnología innova, sí, pero el compromiso sigue siendo humano. Ninguna pantalla reemplaza la emoción de un “sí, acepto” tangible.