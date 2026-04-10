Tecnología al servicio del espectáculo deportivo

Más que goles: innovación total. El Mundial de 2026 se perfila como el torneo más innovador de la historia, y no solo atraerá a fanáticos del fútbol, sino también a amantes de la tecnología. El arbitraje contará nuevamente con el VAR, el sistema de video que permite a los árbitros revisar jugadas importantes y tomar decisiones más precisas. También se incorporará inteligencia artificial para analizar acciones en tiempo real. Además, los estadios tendrán internet 5G, entradas digitales y servicios modernos que harán la experiencia más cómoda e interactiva para todos.