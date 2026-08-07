Tecnología para transformar el agro

La incorporación de tecnología al sector agropecuario panameño representa una oportunidad para transformar la producción del campo.

Mientras antes muchos procesos dependían de métodos tradicionales, ahora la cooperación con Missouri permitirá acceder a herramientas como la inseminación artificial, la transferencia de embriones, el mejoramiento genético del ganado y nuevas técnicas de nutrición animal.

Estas innovaciones, acompañadas de capacitación especializada, pueden aumentar la productividad, fortalecer la ganadería nacional y preparar al agro para el futuro.