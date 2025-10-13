Teléfono inteligente perdido: ¿Qué hacer?

Para rastrear tu teléfono puedes usar herramientas oficiales como Find My (para iPhone) o Find My Device / Find Hub (para Android), que permiten localizar, hacerlo sonar, bloquear y hasta borrar el dispositivo desde otro equipo o la web. Los usuarios de Samsung también pueden utilizar SmartThings Find. Si estas funciones no estaban activadas, apps de terceros como Prey, Cerberus o Life360 ofrecen opciones de rastreo y control remoto. También pueden ayudar los rastreadores Bluetooth como AirTag o Tile. Al activar el modo perdido, se mostrará un mensaje con información de contacto. Es importante por tu seguridad que no intentes recuperarlo solo.