Tres aplicaciones para anillos inteligentes

Los anillos inteligentes, a pesar de su tamaño y de no poseer pantallas, son capaces de conectar con diversas e impresionantes aplicaciones para el monitoreo del bienestar, e inclusive, la fertilidad.

Oura Ring es una de las más conocidas, monitorea la calidad de sueño, la actividad física y la recuperación del cuerpo. Fy Ring se encarga de registrar y visualizar datos de salud para fomentar hábitos más saludables.

En el caso de Natural Cycles, su función es la de monitorear y registrar la temperatura corporal al sincronizarse con Oura Ring para mostrar indicadores de fertilidad.