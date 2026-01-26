Desde la web

Verificar para no caer en lo falso
Evelyn González
26 de enero de 2026

Vivimos un punto de quiebre informativo. Hoy, un video puede estremecernos sin haber ocurrido jamás.

Una investigación reciente demostró que las redes sociales fallan al advertir contenidos creados con inteligencia artificial, borrando señales que deberían proteger al público. Entramos en la era de la falsificación, donde la verdad pierde ventaja frente a la velocidad.

El periodismo y la ciudadanía debemos desconfiar, verificar y exigir reglas claras antes de normalizar una distopía digital que amenaza la confianza.

