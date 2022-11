Duty Free del 10 de noviembre de 2022

Complican las inversiones

“Todo lo convierten en un problema, trabas para todo. Mejor díganle a los inversionistas que no vengan a Panamá y se acaba el problema. Por esas malas prácticas es que Costa Rica y República Dominicana se llevan las inversiones”, dijo Rubén Bustamante, experto en tributación.

Piden solucionar problema del agua

La Cámara de Comercio de Chiriquí pidió una solución definitiva ante la escasez de agua potable en Bocas del Toro. Dijeron que esta situación afecta la cadena de valor turística en Chiriquí.

Promoción turística

El economista Luis Morán comentó que “no se puede promover turismo, teniendo una de las provincias con potencial turístico, sin agua potable. Servicios públicos ineficientes Mientras eso ocurre, la planilla estatal en julio 2022, creció 2.5%, es decir más del 6 mil funcionarios Esto representa 15.2 millones más (3.8%)”.

Se necesitan corredores

”David, Santiago, Penonomé urgentemente necesitan corredores vehiculares para enfrentar el crecimiento vehícular y los tranques permanentes de la carretera panamericana”, dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí, Felipe Rodríguez.

La opinión de Linares

Adolfo Linares, expresidente de la CCIAP, consideró que “no fue el Covid sino la irresponsabilidad de los bancos centrales de imprimir papel moneda sin respaldo como locos, irresponsabilidad que ahora tenemos que pagar los ciudadanos con inflación, la cual es siempre un impuesto escondido”.

No es un problema de pirámide

El economista Felipe Argote afirmó que “el IVM no es problema de pirámide es un problema de costo de transición No es pirámide porque desde 2008 no entra nadie al solidario, es de costo de transición porque los que nos quedamos en el viejo sistema pusimos dinero para jubilados pero detrás no hay nadie aportando”.

“El trabajador debe tener cuidado”

”Es causal de despido la inasistencia del trabajador sin causa justificada, durante dos lunes en el curso de mes, seis en el curso de un año, o tres días consecutivos o alternos en el periodo de un mes, se tendrá como lunes, el día que siga a uno de fiesta o duelo nacional”, dijo Samuel Rivera, abogado laboralista.

Dinero para Panamá

“Son productos navideños panameños, además del picnic, lomo ahumado, chuletón, pierna de cerdo, pavipollo, jamón bolita de cerdo y de pollo. Son 1,483,000 piezas. Todo el dinero que se invierte (jamones) queda en Panamá, no se va a Estados Unidos o al lugar que exporte el producto hacia acá”, dijo Carlos Rognoni, director del IMA.

Mejorar para propuestas y proyectos

Felipe Rodríguez presidente del Centro de Competitividad de la Región Occidental y Coordinador de la Red de Centros de Competitividad, estimó que el “el Estado debe mejorar su capacidad desde los territorios para poder manejar las propuestas y proyectos con asignación de recursos; tomar acciones que fortalezcan la gobernanza. La finalidad de las visiones es transformar las regiones en territorios innovadores”.

Piden acciones

La Cámara de Comercio de Colón pidió acelerar el paso con las reparaciones de las bombas pluviales de la ciudad de Colón y ejecutar un plan de mantenimiento constante y rutinario de las mismas. Dicho plan debe contar con el presupuesto necesario para garantizar su sostenibilidad, dijeron.