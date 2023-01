”El desarrollo y crecimiento de un país no depende de qué regalo me vas a dar sino depende del bienestar. Estar más enfocado en que el sistema de educación genere un crecimiento y cambio social en eso nos hemos quedado”, dijo Temístocles Díaz, líder de APEDE.

No es como tocar un botón

“Esa mina (Minera Panamá) yo no la puede cerrar de la noche a la mañana, crearía un efecto dañino para el país si esa mina mañana la cierran, eso requiere desacelerando un proceso antes de que la mina cese operaciones”, advirtió Ebrahim Asvat.

El economista Carlos Arauz estimó que “en el tema de empleabilidad juvenil no tenemos una data real, porque estamos creando quizás puestos de empleos que no están dirigidos para los jóvenes producto de deudas sociales, por no tener información actualizada”.