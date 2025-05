“No quieren agua (Río Indio), no quieren empleos (minería), no quieren educación (huelga), no quieren progreso (Chiquita). Están cometiendo el mismo error que hizo SITRACHILCO, sindicato bananero que convirtió a Puerto Armuelles en un pueblo fantasma”, señaló Adolfo Linares, expresidente de la CCIAP.