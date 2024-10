Chapman dice que no hay ninguna crisis

“Este país no está en crisis económica ni en crisis fiscal, tiene retos económicos y fiscales, sí. Son resolvible, 100%. Cómo? con la voluntad y el concurso de todos los panameños”, dijo el ministro de Economía, Felipe Chapman.

“Un presupuesto basados en resultados es una gestión vital. Hay premisas y leyes que no generan prosperidad: ¿7% en educación asegura calidad? No. ¿Más inversión sin corrupción? No sabemos. ¿Déficit sin malabares? ¿Para qué? Hay que ir más allá del gasto y la inversión”, afirmó el economista, Carlos Araúz.