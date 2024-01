Generar confianza

“Quién va a querer invertir en un país donde no se respeta el estado de derecho y no hay seguridad jurídica, entonces uno de los principales desafíos que tiene la próxima administración es cómo va a generar esa confianza”, señaló el economista, Eric Molino Ferrer.

Presidente de AMCHAM

Jean Pierre de Roux tomará posesión como presidente de la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá (AMCHAM) mañana. Mariana Acelza Perata es la presidenta saliente.

Mano de obra preparada

”Escucho a Esteban Barrientos CEO de Generadora de Gatún nueva planta de energía eléctrica, de gas que van generar empleos en esa área, pues fortalecer a INADEH en esa área es el camino, tener la mano de obra preparada esa demanda”, comentó Samuel Rivera, abogado laboralista.

Desaceleración económica

El Banco Mundial afirmó que “el crecimiento mundial se desacelerará en 2024, afectando más a los países en desarrollo. A finales de 2024, la población de 1 de cada 4 países en desarrollo seguirá siendo más pobre de lo que era antes de la pandemia”.

Salario mínimo no alcanza

“Sabemos perfectamente que este salario no le alcanza a la familia panameña para poder cubrir vivienda, cubrir transporte... en la parte de la salud, la parte de la educación y la parte de la de la manutención”, indicó la sindicalista Nelva Reyes.

Importancia de la educación

“El valor de la educación va más allá del eventual éxito profesional - es el marco de dignidad que un pueblo necesita para crecer”, manifestó Carlos Araúz, banquero y economista.

Contratos de trabajo

“A noviembre tenemos registrados 245 mil 548 contratos de trabajo con respecto a 2022 que fueron 240 mil 954, es decir que ha habido un incremento en cuanto al registro de contratos de trabajo”, explicó Fernando Castillero, viceministro de Trabajo.

Ahogados por la burocracia

“Al empresario lo está ahogando la burocracia, o sea la generación de empleo tiene que ver con la estabilización de la demanda, tiene que ver sostenibilidad de la demanda, si no hay demanda no va a haber ventas, si no hay ventas no hay ingreso”, dijo René Quevedo, consultor laboral.

Foro de Energía de la APEDE

El próximo 7 de febrero, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) realizará el XII Foro de Energía “Agenda de Energía y Combustible hacia una Transición Energética justa y equitativa”.

Abordar bajo crecimiento

“Si los países no abordan el síndrome de crecimiento bajo y mediocre, no solo no van a poder reducir los niveles de pobreza, informalidad y desigualdad, sino que pueden convertirse cada vez más en sociedades más desiguales y violentas”, advirtió Jose Salazar, secretario ejecutivo de la CEPAL.

Se requiere estabilidad

”Tengamos presente que lo que necesita el país es estabilidad y la capacidad para que el sector productivo, como siempre ha hecho, sea generador y motor de la economía”, aseguró CONEP.

Prevén un impacto

“El incremento (tarifa de luz) va tener un impacto, aunque se diga que los clientes residenciales no van a tener un alza, porque no significa que otros sectores que nos suministran no van a ser impactados”, dijo Ariel Muñóz de SITIESPA.

Hablan de inversiones

Empresarios agrupados en la Cámara de Comercio de Colón se reunieron con la embajadora de Argentina, Sandra Rosana Pitta. Hablaron sobre potenciales inversiones entre ambos países.

Hablan de efectivo y productos

Hay un hotel de playa en que varios de sus clientes denuncian ser víctimas de hurto en sus habitaciones. Se conoció que la respuesta a los usuarios es nula e incluso con denuncias ante las autoridades.

Menos salarios mínimos

“El salario mínimo no es una meta. Como participante de la economía, sector público trabajador y sector privado debemos buscar la manera en que cada vez haya menos salario mínimo y que la gente pues gana más, pero tenemos una limitantes”, comentó Alfredo Du Bois, economista del CoNEP.

Presentarán Visión País 2025

En el mes de febrero, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), lanzará el documento “Visión País 2050” en presencia de los candidatos presidenciales, la sociedad civil y el sector empresarial.

Primera emisión de bonos en 2024

El CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- realizó su primera emisión de deuda en 2024, a través de un bono tamaño benchmark por USD 1.750 millones con vencimiento en enero de 2029 y un cupón de 5%.

Hablan de factura electrónica

El directo de la DGI, Publio de Gracia realiza una gira por la provincia de Chiriquí para hablar con los comerciantes y otros contribuyente sobre la factura electrónica. Esto para aclarar dudas.

Se reúnen con los canditdatos

El Centro Nacional de Competitividad presentó ayer a los candidatos a presidencia, la Agenda de Acción quinquenal (2024-29), resultante del Foro Nacional para la Competitividad. |Aseguran que “recuperar competitividad es materia impostergable para el desarrollo nacional”.

Uso de factura electrónica

Funcionarios de la DGI realizan un recorrido hablando con los contribuyentes sobre factura electrónica en Chiriquí. Ya visitaron Frontera. Tolé y Boquete. La migración a esta modalidad avanza.

Se preparan para ExpoMinera Internacional