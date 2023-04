Los sindicatos ya están preparando la marcha histórica el próximo 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Ese viernes, a las 8: 00 am marcharán desde el Parque Porras.

“Mañana (hoy) publicaremos un importante número de sociedades que no tienen actualizada su información en el RUC de la DGI y que no se han acercado en los últimos años a cumplir con sus obligaciones. Tendrán hasta fin de mes y de no cumplir, se procederá a la suspensión del RUC”, manifestó Publio de Gracia, regente de la Dirección General de Ingresos (DGI) desde su cuenta de Twitter.