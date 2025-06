“La competencia bancaria panameña es real. Cada banco fija su tasa en función de su costo marginal de fondeo, riesgo de cliente, plazo y regulaciones. No hay ni se permite prácticas abusivas. Si fuera así, bancos pequeños no ofrecerían tasas de captación más altas para competir”, explicó Gustavo Valderrama, economista.

“La Inteligencia Artificial (IA) ya no es el futuro, es el presente. Su impacto en la productividad, competitividad, y el mercado laboral es innegable”, destacó el Centro Nacional de Competitividad.

Se oponen y no proponen

“La misma gente que ayer se opuso a la expansión del Canal, hoy se oponen a la apertura de la mina, a la represa de río Indio, a la construcción de Puerto Barú; en fin, se oponen a todo y no proponen nada”, dijo Adolfo Linares, expresidente de la CCIAP.

“Destruyen su estadio de béisbol, no envían a sus hijos a la escuela, cierran sus propias carreteras, destruyen su fuente de trabajo... en fin un cuadro anárquico. ¿Con qué fin? ¿Qué buscan? Es incomprensible. Bocas del Toro”, dijo Juan Gabriel González, expresidente de APEDE.

“Un educador en aula de clases sin tecnología, no logra llegarle al 100% a sus estudiantes, pero él no es el responsable que en algunas escuelas públicas no exista internet”, dijo Samuel Rivera, abogado.