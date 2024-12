“La palabra del año es esperanza. Estoy esperanzado que en este gobierno podamos afrontar temas que por muchos años por pereza mental no se han discutido”, dijo el expresidente de la CCIAP, Adolfo Linares.

“No se les ocurra hospedarse este mes en Hotel Ciudad de David. En las noches, discoteca en la terraza con música a todo volumen hasta las 4:00 a.m. La gobernación y Acodeco deben intervenir”, dijo Rubén Bustamante, empresario.

Para el empresario Demetrio Papadimitriu, “un inversionista tanto nacional, como extranjero no va a invertir si no tiene confianza en el sistema económico o jurídico de un país”.

“Cuando se ve que no se hace nada con los procesos de defraudación fiscal que heredaron de la pasada administración, queda claro siempre quiénes son los que se sacrifican”, señaló el economista Raúl Moreira.

No hay agua para otras esclusas

“Un cuarto juego de esclusas en este momento no es factible porque no hay agua, aunque hubiera el mercado hoy en día ... no hay agua”, dijo Ilya Marotta, subadministradora del Canal de Panamá.