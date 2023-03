Este año no hay extensión

”El 31 de marzo es la última fecha para cumplir con el pago del impuesto sobre la renta. No hay extensión este año”, aseguró Publio de Gracia, regente de la Dirección General de Ingresos (DGI).

“Haber fortalecido nuestro sistema nos permite colocar un sello de calidad y poder invitar inversiones buenas, que se hagan nuevos negocios”, consideró Dalila Carrizo Castillero, superintendente de Sujetos No Financieros.

“El país está creciendo, no solo de manera vial, también a nivel logístico y turístico... podemos pensar a futuro en tener un tren de Panamá a Chiriquí”, dijo Héctor Ortega, director del Metro de Panamá.

No hay diversidad en las directivas

“Las juntas directivas que no cuentan con diversidad, no solamente de género, etnia, profesiones, no tienen un buen balance”, consideró Mónica Chapman, presidenta de la Asociación Directora de Mujeres.