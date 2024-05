“Tenemos que tener entre los panameños la serenidad y sabiduría para discutir queremos o no mina, no en las calles, discutirlo. Queremos que haya más beneficio para el país y prácticamente nada de contaminación”, dijo Juan Carlos Arosemena de APEDE.

”Nadie quiere que a través de impugnaciones vengan los mismos de siempre o nuevos que no corresponde. No hace ningún sentido que usen estas formas de trabajos, que no son serias. Están buscando ver como controlan la asamblea, que tampoco hace un sentido”, comentó Juan Arias, presidente de la CCIAP.