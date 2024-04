El economista Patricio Mosquera comentó que “lograr una mejor educación, más inclusiva y equitativa es un paso clave no solo para mejorar la competitividad global del país, sino también para fortalecer su desarrollo a largo plazo”.

Turismo vs infraestructura

“Tenemos que mejorar la recaudación y racionalizar el gasto. Garantizar tener ahorros corrientes para no endeudarse más como país”, manifestó Temístocles Rosas, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP).

Es una rebaja, no perdida

Representantes del congreso anual de The International Congress of Infant Studies han visitado varias localidades en Panamá para ver la posibilidad de realizar en el país su evento.

La venta de productos vencidos es una anomalía reiterativa en el país. A pesar que la autoridad competente realiza operativos, los comerciantes no hacen casos y el consumidor sigue afectado.

“La campaña no puede ser un show virtual. Uno escucha algunas propuestas y siente que se necesita un detector de verdades. Parece que las mentiras son más”, dijo Rubén Castillo, expresidente de CoNEP.

“El gasto, sin duda debe revisarse; y no se trata solo del tema de la planilla, que siempre puede verse desde la modernización de la gestión, pero va más allá, los subsidios no focalizados nos come de manera importante”, señaló Publio de Gracia, director de la DGI.