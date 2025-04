La Facultad de Economía de la Universidad de Panamá (UP), realizará mañana la Ceremonia de Investidura de Doctor Honoris Causa al profesor, Juan Antonio Jované de Puy. El acto será en el Paraninfo Universitario.

“El modelo económico que aplica Donald Trump es el de Sustitución de Importaciones. Fue aplicado en Latinoamérica en la década del 70. El objetivo es que para no pagar altos aranceles traigas tu fábrica al país. Resultado: La crisis de 1982”, opinó Felipe Argote, economista.

La Zona Libre de Colón destacó que en 2024, las baterías no solo encendieron dispositivos, también impulsaron el comercio. Con importaciones por $58.2 millones y reexportaciones que superaron los $80.2 millones, el sector en la Zona Libre de Colón, demostró su potencia en los mercados internacionales.

No podemos decirle no a todo

“No podemos detener el desarrollo de un país y destruir las fuentes de empleo, que también son un derecho humano, por la terquedad y la desinformación. Insisten en decirle no a todo”, indicó el exministro y exdiputado, Luis Ernesto Carles.

“En la hipocresía de la Protección de Datos Personales, no he visto a los alarmados por el escaneo de ojos en World, estar alarmados por la conversión de fotos a estilo Ghibli, a través de ChatGPT. El problema de los que no entienden, pero hacen escándalo”, comentó Rodrigo Icaza de la Cámara de Comercio, Digital y Blockchain.