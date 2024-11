“Hasta que no se entienda que existe una brecha entre la productividad del país vs. los salarios en dólares nunca entenderán la economía panameña y no podrán equilibrarla”, comentó el exviceministro de Finanzas Gustavo Valderrama.

“Después de 40 la empresa privada no te quiere dar trabajo, y toca buscar en el Estado, que no aguantará con tantos puestos. Entonces dónde cotizas?. Me consta porque lo he vivido”, comentó Luis Polo Roa, expresidente de la Cámara de Turismo de Coclé.