“El letargo en la calle necesita un sacudón con cable de jumper de batería y desfibrilador: ¿Y si en Back Weekend no se cobra ITBMS? Menos dinero para el estado pero puede ser el momentum que necesita el sector comercio de cara al fin de año”, recomendó Carlos Arauz, economista.

“Todo ministro saliente sin importar el ramo tiene que dar un informe de su gestión, ya que no se trata de empacar sus maletas e irse, sobre todo en casos como el proyecto del cuarto puente sobre el Canal de Panamá que va a costar millones de dólares de todos los panameños y tiempo, porque la matemática no cuadra y lo que hicieron no hizo sentido”, indicó Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).