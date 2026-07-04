300 centros educativos beneficiados con programa de Huertos Escolares de la Caja de Ahorros

Unos 300 centros educativos de todas las provincias y comarcas del país fueron beneficiados con el Convenio Interinstitucional de Huertos Escolares, una iniciativa impulsada por la Dirección Nacional de Desarrollo Rural del Ministerio de Desarrollo Agropecuario en conjunto con el Ministerio de Educación (MEDUCA) y la Caja de Ahorros como aliado clave.

El programa impacta directamente en la nutrición y permanencia escolar de más de 38,000 estudiantes y busca combatir la deserción escolar en zonas rurales garantizando alimentación dentro de los planteles.

Cada escuela recibió semillas de diversos rubros agrícolas y pollos de ceba con alimento balanceado, mientras que 230 centros ya cuentan con módulos de gallinas ponedoras para producción de huevos. Como parte del convenio, donde la Caja de Ahorros refuerza el componente social del proyecto, el MIDA mantendrá asistencia técnica permanente en manejo de cultivos, bioseguridad y buenas prácticas agropecuarias.

También se distribuyó material didáctico físico y digital para capacitar a docentes y alumnos en agricultura sostenible, nutrición, bienestar animal, cuidado ambiental y emprendimiento rural.