7 de cada 10 panameños se sienten más motivados cuando se acerca el pago del décimo, según estudio

De acuerdo con un estudio, siete de cada diez panameños se sienten más productivos y motivados cuando se acerca el pago del décimo tercer mes.

Konzerta, el portal de empleo en Panamá, desarrolló el estudio sobre el XIII mes, que analiza la percepción que tienen las personas trabajadoras al acercarse este pago extra y reflejó que el 79% de los panameños consideran que al acercarse el pago del XIII mes los hace aún más productivos, a diferencia del 21% que considera que no es necesario este pago extra para ser productivo en sus labores.

El estudio indicó que para el 84% de los panameños el pago del XIII mes es muy importante, el 14% de ellos lo considera importante, mientras que un 2% le es indistinto recibir este pago.

Además, se mostró que el 50% de los panameños utilizan el pago del XIII mes para pagar sus deudas, un 28% la utilizan para ahorrar, 25% la utilizan en compras, un 20% la invierte, mientras que un 14% la utilizan de otra forma.

El estudio también evaluó otros aspectos, no solo financieros si no también personales, el 54% indicó que el pago extra de salario repercute en su bienestar físico y mental mientras que el 46% no lo considera así.