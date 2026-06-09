Abren proceso para licitar tercer operador de telefonía

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informó que hoy inicia el proceso de precalificación para la licitación pública internacional que permitirá la entrada de un tercer operador de telefonía móvil celular a nivel nacional.

Explicaron que “con más de cinco millones de líneas móviles activas y una penetración superior al tamaño de su población, el mercado panameño presenta condiciones excepcionales para nuevos participantes”.

Del total de líneas registradas, cerca del 79% corresponde a usuarios prepago, un segmento altamente dinámico y sensible a las ofertas comerciales, lo que abre oportunidades significativas para un operador capaz de presentar propuestas competitivas y diferenciadas.

La reducción del mercado de cuatro a dos operadores durante los últimos años ha generado un escenario donde la demanda por nuevas alternativas adquiere una dimensión estratégica, aseguró la ASEP.

El atractivo de Panamá trasciende el tamaño de su mercado y esta licitación contempla la asignación inicial de 40 MHz de espectro radioeléctrico en bandas medias, un recurso considerado fundamental para el despliegue eficiente de redes de quinta generación.