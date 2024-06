“Abrir para cerrar”, la estrategia con la mina, Moltó

ml | El presidente electo José Raúl Mulino ha mencionado que “ese contrato (con la mina) no puede ni soñar revivirse”. En declaraciones a un medio internacional, Mulino señaló: “tenemos una realidad, la mina está allí, parada pero está allí y así no se puede quedar y hay que explorar el concepto que he escuchado de abrir para cerrarla, porque lo que cuesta cerrar esa mina, primero no lo va a pagar Panamá y segundo tampoco lo puede pagar nadie”. Afirmó: “entonces con lo mismo que se va a generando de la mina se va utilizando para irla cerrando paulatinamente. Son ideas en borrador anticipo”.