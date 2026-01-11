ACODECO alerta por venta de productos vencidos

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) informó que la venta de productos con fecha de vencimiento expirada continúa siendo la irregularidad más frecuente detectada en los comercios a nivel nacional, lo que representa un riesgo directo para la salud de los consumidores.

Según un comunicado, la entidad detalló que “durante el año 2025 los operativos de fiscalización permitieron el decomiso de 182,726 artículos vencidos, lo que representa un incremento de 19,743 productos en comparación con el año anterior, cuando se incautaron 162,983. Entre los productos retirados del mercado figuran alimentos, medicamentos y artículos de higiene personal que no cumplían con las condiciones mínimas de seguridad”.

Asimismo, ACODECO calificó como “preocupante la persistencia de estas prácticas, pese a las sanciones, decomisos y destrucción de mercancía aplicada a los comercios infractores. En ese sentido, exhortó a los comerciantes a mantener un control riguroso de sus inventarios y a retirar oportunamente los productos próximos a vencer”. Además, recordó que “está prohibido alterar, ocultar o modificar información esencial del etiquetado, como la fecha de vencimiento, composición, origen, peso o precio”.

De igual forma, manifestaron otras irregularidades recurrentes detectadas durante las inspecciones, entre ellas productos sin fecha de expiración visible, fechas ilegibles, doble marcación de precios, alimentos en mal estado y la falta de precios a la vista del consumidor.

Finalmente, ACODECO reiteró a la ciudadanía que puede reportar estas anomalías a través del sistema Sindi (WhatsApp y Telegram al 6330-3333), mediante sus redes sociales oficiales @AcodecoPma en Facebook y X, o a través de su página web institucional. También recomendó a los consumidores verificar siempre la fecha de vencimiento antes de adquirir un producto, prestar atención a ofertas promocionales y abstenerse de comprar artículos cuya información esté borrosa, alterada o no sea visible.