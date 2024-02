Acodeco: Artículos escolares en lista están exentos del pago del 7% todo el año

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recuerda que los útiles, libros y uniformes escolares están exentos del pago del ITBMS o 7%, durante todo el año.

Indicaron de la entidad, que los letreros que contienen la lista completa de los artículos exonerados del impuesto, deben estar a la vista de los consumidores en todos los comercios del país.

La lista oficial incluye desde libros y textos de cualquier género, publicaciones y revistas educativas, clasificadas como tales por el Meduca, hasta chaquetas (“jacket”), sacos y calentadores con el distintivo del centro educativo (sea público o privado). Igualmente, están exonerados del 7%, los uniformes escolares (pantalones y faldas, camisas, calcetines, camiseta y peticote escolar, y artículos utilizados en educación física.

También hay objetos escolares, desde cuadernos, lápices, loncheras, cartapacios o portafolios, juegos de geometrías, entre otros.

De la Acodeco recordaron, que se establece un tope en los precios, para que no paguen el ITBMS: mochilas, zapatillas, zapatos, correas, gomas y bolígrafos. Los zapatos escolares con un precio hasta de B/.40.00; las zapatillas para educación física y mochilas escolares, cuyo costo sea hasta B/. 30.00; gomas, cuyo precio por unidad no exceda de B/. 2.00; bolígrafos hasta de B/. 1.00 por unidad; y correas que no sean superiores a B/. 15.00 están exentas del 7%.

Informaron además, que toda denuncia sobre el cobro del 7% en estos útiles y uniformes escolares, o cualquier irregularidad, como publicidad engañosa, cobro de más, falta de precio a la vista, entre otras, debe reportarse a Sindi, que funciona 24/7, en el WhatsApp y Telegram 6330-3333, las cuentas de las redes sociales AcodecoPma y la página web de esta institución.