Acodeco detecta incumplimientos en el transporte de Aguadulce

Durante una jornada de verificación en Penonomé a prestatarios del servicio de transporte de la ruta Aguadulce, personal de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) levantó diez actas por diversas anomalías.De estas infracciones, cuatro correspondieron a la falta de letreros visibles que informaran sobre el descuento del 30% al que tienen derecho las personas con discapacidad, cinco por no mantener a la vista el listado de precios de los pasajes y una por la ausencia de información sobre los beneficios establecidos para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.El recorrido se realizó tras una denuncia recibida, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas contenidas en la Ley 134 de 2013, referente a los derechos de las personas con discapacidad; la Ley 6 de 1987, que establece beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad; y las disposiciones relacionadas con la exhibición de precios.La Acodeco recuerda a los transportistas la obligación de mantener visible y actualizada la información relacionada con tarifas y descuentos legales, a fin de garantizar que los usuarios conozcan plenamente sus derechos.Asimismo, exhorta a los consumidores a denunciar cualquier incumplimiento que afecte sus derechos, contribuyendo así a fortalecer la transparencia y el respeto a la normativa vigente.