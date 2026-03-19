Acodeco intensifica operativos para evitar la especulación en los combustibles

Personal de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) realizó una serie de inspecciones en estaciones de combustible a nivel nacional. El objetivo es garantizar a los consumidores el derecho a recibir información clara y veraz, así como asegurar que paguen exactamente por el volumen de producto que reciben.

La institución explicó que el personal de Metrología verificará que los surtidores estén correctamente calibrados; además, se medirá el nivel de agua en los tanques de almacenamiento. También se revisarán los sellos de los surtidores, los tableros de precios de combustibles y lubricantes, y la correcta denominación de los productos.

Estas medidas responden al anuncio del incremento en los precios de los combustibles programado para mañana, resultado del impacto de la guerra en Medio Oriente, que incide en el alza de los precios internacionales del petróleo.

La Acodeco recomienda a los ciudadanos reportar cualquier irregularidad a través de los siguientes canales: la línea 510-1300, el correo electrónico [email protected], la página web www.acodeco.gob.pa y la línea de atención ciudadana 311.