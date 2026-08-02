Acodeco no multará a comercios minoristas por tanques de gas con faltantes

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) aclaró que los operativos de verificación del contenido neto en los cilindros de gas licuado de petróleo (GLP) de 25 libras no buscan sancionar a minisúper, abarroterías ni a pequeños comercios minoristas cuando se detectan tanques con peso inferior al establecido.La entidad explicó el protocolo de fiscalización durante las inspecciones es verificar el peso con equipos calibrados y, si un cilindro presenta anomalías, se retira de la venta y se traslada a la sede principal para realizar las evaluaciones técnicas. Posteriormente, se notifica a la empresa distribuidora responsable para que presente sus descargos e iniciar las investigaciones que determinen las sanciones correspondientes a la cadena de suministro.El administrador general de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, envió un mensaje de tranquilidad al sector minorista y a la ciudadanía para acallar informaciones incorrectas sobre estos operativos.“Es importante que los propietarios de minisúper y abarroterías tengan la tranquilidad de que la Acodeco no sanciona al comercio minorista cuando detecta un cilindro con menos contenido. Nuestro procedimiento consiste en retirar el tanque e investigar para determinar en qué etapa de la cadena de distribución se produjo la anomalía”, afirmó Abadi Balid.El titular de la institución enfatizó que estas acciones continuarán en todo el país, ya que buscan proteger el presupuesto familiar y fiscalizar el correcto uso de los fondos públicos que financian el subsidio estatal al gas de 25 libras, asegurando que los consumidores reciban la cantidad exacta por la que pagan.