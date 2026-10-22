$!Acodeco reporta 367 casos e impone 41 sanciones a comercios que ignoraron derechos de la tercera edad

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) registró 367 casos por posibles incumplimientos de la Ley 6 de 1987, normativa que establece beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, en el período de enero a septiembre de 2026, según estadísticas de su Departamento de Investigación. Esta cifra representa un incremento de 43 denuncias respecto al mes anterior, cuando se contabilizaron 324.

Entre los principales motivos reportados figuran las irregularidades en las tasas de interés, con 97 casos; la inobservancia del descuento del 25 % en restaurantes, con 89; la ausencia de letreros informativos sobre los beneficios, con 51; y la negativa a aplicar los descuentos correspondientes, con 49. Asimismo, se recibieron reportes vinculados al descuento del 25 % en el transporte aéreo (21 casos) y a préstamos personales y comerciales (15).

Durante este mismo período, la entidad impuso 41 sanciones en primera y segunda instancia por un total de B/.36,270.00. Las irregularidades por tasas de interés concentraron la mayor cuantía, con 10 sanciones por B/.19,600.00, seguidas por la falta de letreros informativos, que generó ocho sanciones por B/.1,555.00, y por la omisión del 25 % en restaurantes, con cuatro multas por B/.1,080.00. Las demás penalizaciones correspondieron a transgresiones en beneficios de hospitales y clínicas privadas, franquicias de comida rápida, transporte aéreo, hoteles, préstamos y medicamentos, entre otros rubros.

La institución exhorta a los agentes económicos a cumplir las disposiciones de la Ley 6 de 1987 y a mantener visibles los letreros informativos para que los consumidores reconozcan sus descuentos. De igual forma, invita a jubilados, pensionados y adultos mayores a mantenerse informados sobre sus derechos y a presentar denuncias cuando un establecimiento se niegue a aplicar el beneficio correspondiente.