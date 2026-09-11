$!Acodeco solicita a exfuncionarios retirar cheques correspondientes a la prima de antigüedad

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) hizo un llamado urgente a los exservidores públicos que laboraron en la entidad desde el año 2014 hasta la fecha y que cumplen con los requisitos legales, para que se comuniquen con la institución y gestionen el cobro de su prima de antigüedad. De acuerdo con los registros oficiales, este pago constituye un derecho plenamente reconocido; sin embargo, hasta la fecha solo el 30 % de los beneficiarios identificados ha acudido a completar el trámite correspondiente, informó la institución en un comunicado.

Ante este bajo porcentaje de respuesta, la Acodeco instó a los extrabajadores que aún no han realizado la diligencia a verificar su situación particular y presentar la documentación requerida para hacer efectivo el beneficio económico. Para facilitar el proceso, la institución habilitó un código QR y la plataforma en su sitio web oficial, “www.acodeco.gob.pa”, donde los interesados pueden consultar previamente la disponibilidad de su cheque y la fecha asignada para su entrega.

Una vez confirmada la disponibilidad del pago a través de los canales digitales, los beneficiarios deberán acudir a la sede central de la Acodeco, donde se les brindará orientación sobre los requisitos y los pasos finales para el retiro del cheque.