Acodeco vigilará promociones durante el ‘Panamá Black Weekend 2025’

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) anunció que realizará operativos de verificación antes y durante el ‘Panamá Black Weekend 2025’, programado para los días 3, 4 y 5 de octubre en diferentes centros comerciales del país.

El objetivo es garantizar el cumplimiento de la Ley 45 de 2007, con énfasis en la veracidad de la publicidad y la correcta exhibición de precios, a fin de proteger a los consumidores de posibles prácticas engañosas y asegurar la transparencia en la venta de productos y servicios.

La entidad adelantó que entre los aspectos que serán verificados se encuentran la obligación de mostrar el precio regular junto con el precio con descuento o el porcentaje aplicado; que la publicidad especifique si la promoción aplica a todos los bienes o a una parte de ellos; la claridad en el uso de frases como “hasta agotar existencias”, que deben ir acompañadas de la cantidad de artículos disponibles; así como la indicación precisa de las fechas de inicio y finalización de las ofertas.

En la edición de 2024, la Acodeco inspeccionó 833 locales comerciales y detectó 39 irregularidades. Entre ellas: promociones sin fecha de duración, anuncios con la frase “hasta agotar existencias” sin detallar cantidades, vigencias extendidas por más de tres meses, ofertas vencidas y ausencia de restricciones claras en la publicidad. A los comercios implicados se les levantaron las actas correspondientes.

Además, la institución recomendó a los consumidores comparar precios antes de comprar, revisar cuidadosamente los productos, exigir la factura y certificados de garantía, y conservar copias de los anuncios o promociones, que pueden servir de respaldo en caso de reclamos.

La Acodeco recordó que en Panamá no existe el derecho legal al retracto o devolución voluntaria, por lo que instó a los compradores a asegurarse antes de realizar cualquier adquisición.

Para denuncias relacionadas con publicidad engañosa o incumplimiento de ofertas, la entidad puso a disposición el Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi), disponible las 24 horas a través del WhatsApp y Telegram 6330-3333, las redes sociales @AcodecoPma y el sitio web [www.acodeco.gob.pa](http://www.acodeco.gob.pa).