$!Actividad económica avanza en su recuperación

La recuperación económica en las provincias afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre avanza progresivamente. El comercio, los servicios y otras actividades productivas trabajan para normalizar sus operaciones, mientras la demanda de artículos de primera necesidad y las futuras obras de reconstrucción generan oportunidades para dinamizar la economía, según líderes del sector consultados.

En Herrera y el resto de Azuero, Milton López, directivo de la Cámara de Turismo de Herrera, indicó que la recuperación económica avanza gradualmente, mientras el comercio y los servicios procuran normalizar sus actividades.

Por su parte, en Coclé, Julio Botello, expresidente de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá (Fedecámaras), explicó que los establecimientos de la provincia han retomado sus actividades.

“En el caso de Aguadulce, casi todos los locales están abiertos desde la semana pasada. Sin embargo, algunos comercios de la provincia y de la zona central de Penonomé están tomando más tiempo para abrir debido a los daños y a la espera de que les aprueben las aperturas”, expresó Amalia Vásquez, presidenta de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Aguadulce. En la provincia de Chiriquí, Felipe Rodríguez, expresidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí, destacó que el movimiento de solidaridad ha impulsado las ventas al detal, principalmente de alimentos y artículos de primera necesidad. Rodríguez señaló que “la reconstrucción de viviendas, infraestructuras y edificios gubernamentales podría generar un mayor movimiento en el sector de la construcción, que atraviesa un periodo de baja actividad”.