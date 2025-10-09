La Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP) celebra el impacto económico de las distribuidoras de automóviles en sus 75 años.

ADAP reveló que este sector económico del país se ha convertido en un motor de la economía nacional, un ecosistema que genera empleo, fomenta la innovación y dinamiza sectores complementarios. Actualmente, la industria automotriz que representa la asociación sostiene más de 5,000 empleos directos y 14,400 indirectos, siendo pieza clave para miles de familias panameñas.

En 2024, el sector vendió 54,384 unidades y, para el cierre de este año 2025, las proyecciones apuntan a superar las 58,000 ventas, lo que representa un crecimiento cercano al 8%. Estas cifras ratifican el papel de esta industria como motor de desarrollo económico, con una facturación estimada en más de 1.5 mil millones de dólares en el presente año.

El impacto se extiende a otros sectores estratégicos: una cartera de préstamos vehiculares que alcanza los $800 millones para la banca, primas por $258 millones en el sector asegurador (equivalentes al 17% de las primas del país) y contribuciones constantes a la Caja de Seguro Social, impuestos municipales, ISC e ITBMS.

“No solo vendemos vehículos; vendemos movilidad, progreso y futuro. El legado de ADAP está en marcha y, juntos, los próximos 75 años nos llevarán aún más lejos”, afirmó Fernando Tristán, presidente de ADAP.

ADAP conmemora 75 años como actor clave en la evolución de la movilidad y el fortalecimiento de la economía nacional. Siete décadas después, agrupa a 39 empresas miembros y más de 50 marcas, reflejo del crecimiento sostenido y la confianza alcanzada en el mercado.

Con respecto al último fin de semana del PanamaMotor Show, del 9 al 12 de octubre en el Panamá Convention Center, en Amador, Gustavo DeLuca, presidente de la feria, manifestó que se contará con “la participación de 41 marcas de autos, 25 instituciones financieras y el valioso apoyo de Sertracen, que ofrecerá servicios de renovación de licencias y pago de boletas dentro de la feria”.