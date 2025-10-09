Adjudican contrato para la rehabilitación de dos pistas del aeropuerto de Tocumen

“El Aeropuerto Internacional de Tocumen adjudicó el contrato para la rehabilitación y mantenimiento integral de dos de sus pistas y calles de rodaje”, informó el presidente José Raúl Mulino.

El gobernante detalló que “la obra contempla un periodo de ejecución de 4 años en obras y dos en mantenimiento, y busca garantizar la operatividad, seguridad y competitividad de esta importante terminal aérea internacional”.

“Los trabajos generarán alrededor de 470 empleos directos y 230 indirectos”, añadió Mulino.

Respecto a la pista del aeropuerto de Albrook, el presidente dijo que se adelantan los procesos para su reparación. “Esa pista está muy deteriorada, se nota al aterrizar la cantidad de baches”.