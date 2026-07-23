Alianza entre INADEH, ITSE y Presidencia reforzará la capacitación para el sector logístico en Colón

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), el Ministerio de la Presidencia y el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) firmaron un Memorando de Entendimiento con el objetivo de fortalecer la formación del talento humano que requiere el sector logístico del país.

La firma del acuerdo se realizó durante la visita del Gabinete Logístico a la provincia de Colón, encabezada por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

El memorando establece un marco de cooperación para que las tres instituciones coordinen acciones dirigidas a identificar las necesidades de capacitación del sector logístico, actualizar la oferta académica y desarrollar programas de especialización y certificación de competencias.

Además, contempla la formación de personal operativo, técnicos y mandos medios, de acuerdo con las necesidades del mercado laboral.

La directora general del INADEH, Yajaira Pitti, explicó que uno de los objetivos es que los residentes de Colón puedan acceder a las oportunidades laborales que genera la actividad logística y portuaria.

”Tanto el Inadeh como el ITSE hemos hecho un plan para dividirnos la formación para capacitar a las personas. Nosotros, de momento, ya tenemos dos semanas formando grupos en temas pórticos, seguridad industrial, logística, gastronomía e inglés técnico. Sin embargo, el ITSE también tiene unos programas especializados, de los que ellos ya han presentado la currícula para que los interesados vayan y se matriculen”, indicó.

El acuerdo también prevé fortalecer la vinculación entre las instituciones de formación y el sector productivo mediante la promoción de pasantías, prácticas profesionales y otras oportunidades que faciliten la inserción laboral de los egresados.

Asimismo, las entidades impulsarán el intercambio de conocimientos, la realización de actividades académicas y técnicas, así como proyectos de innovación e investigación aplicada relacionados con la cadena de suministro.