Alquileres y organización de fiestas deben pagar impuestos en Chame

El Acuerdo N° 04 por medio del cual se regula el arrendamiento para fines comerciales y habitacionales en el distrito de Chame y que entró en vigencia el 13 de junio de 2023 busca que se paguen los debidos impuestos al Municipio de Chame y se regulen las actividades comerciales que se realizan incluso de manera ilegal, explicó Abdul Juliao Antadilla, alcalde de dicho municipio.

El documento publicado en Gaceta Oficial establece que “las plazas comerciales o comercios que mantengan locales para alquiler o arrendamiento, siempre y cuando estén ocupados, deberán pagar mensual el 10% del canon de arrendamiento o alquiles recibido, al municipio en materia de impuesto”.

Además “las fiestas de quince años, cumpleaños y otras celebraciones, que pretenden realizar quienes alquilen o arrienden deberán pagar el permiso correspondiente en la Alcaldía. De no contar con ese permiso se le impondrá una multa al representante legal del local o propiedad de 100 a 1,000 dólares”.

Juliao afirmó que no se trata de un “nuevo impuesto”, ya que el “régimen impositivo está hecho, simplemente hemos hecho las regulaciones porque tenemos mucha fuga de impuesto respecto a eso”.

“En Chame se están haciendo casas para comercio de playa, todos los fines de semana están alquilando, tenemos el problema del escándalo, ellos no están pagando ningún impuesto, al contrario eso está perjudicando el turismo porque lo hoteles no facturan nada, entonces eso estamos tratando de regularlo”.

Juliao indicó que en el caso de “los malls a nosotros no nos están pagando porque ellos tienen un alquiler y ellos no le pagan ningún impuesto al Municipio y eso está establecido en la Ley”.

El alcalde dijo: “vamos a comenzar a hacer los operativos. Esa es una actividad comercial tienen actividades de hostales abiertamente y no están inscritos, ni en comercio en Panamá. Hostales ilegales con bar, restaurante y todo adentro. No es como se dice, eso está establecido en el régimen impositivo del Municipio. Simplemente hemos reglamentado. Los grandes centros comerciales en Chame ninguno está pagando y eso es una actividad que ellos tienen que pagar. No quieren pagar, la Ley es la Ley, no estoy haciendo nada ilegal y eso lo aprobó el Consejo Municipal, no el alcalde”.