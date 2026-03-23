$!Alza del combustible impacta en el transporte y el costo de los alimentos

El alza en el precio del barril de petróleo, como consecuencia de la guerra de Oriente Medio, tendrá impactos en el transporte, en el precio de los alimentos, la electricidad y algunos servicios, advirtieron economistas y especialistas petroleros.

De acuerdo con los especialistas, el efecto ya se está percibiendo en el país, ya que el aumento del combustible obligará a ajustar la operación, lo que podría traducirse en menos buses en circulación.

El viernes 20 de marzo, Carlos Sánchez Fábrega, gerente de MiBus Panamá, anunció medidas de contingencia, señalando que el impacto del incremento actual representa alrededor de 250 mil dólares semanales, es decir, un gasto adicional de un millón de dólares al mes en combustible, mientras se mantengan estos precios.

El funcionario agregó que se limitará la cantidad de autobuses en la ruta de los corredores, que operarán en horas pico, y que entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m. se suspenderá parte del servicio en estas rutas. Igualmente, Sánchez recomendó utilizar más el Metro de Panamá.

En el caso del transporte público-privado, los sindicatos de conductores de Panamá Oeste anunciaron un incremento de hasta 0.25 centavos por ruta, medida que podría ser replicada con porcentajes distintos por otras organizaciones de transporte.

En cuanto a los alimentos, los expertos coincidieron en que se trata de un efecto en cadena que podría afectar el bolsillo de los panameños entre un 10% y un 15%, en un contexto donde los salarios se mantienen estáticos.

Harry Queen, especialista petrolero, indicó que “basado en la disrupción del suministro en el mercado mundial por esta condición bélica, las consecuencias son un incremento en los precios del petróleo y, por tanto, de sus derivados, además de insumos para la producción agrícola, alzas de electricidad y alimentos, teniendo repercusión en el precio al consumidor”.

Queen agregó que “estos aumentos continuarán dependiendo de la aplicación del precio de paridad que fija la Secretaría de Energía, el cual está basado en el promedio diario de los precios internacionales”.

Rafael Paredes, miembro de la Asociación Nacional de Consumidores de Panamá (ANACOP), detalló que “según la teoría económica de la oferta y la demanda, cuando los precios de los combustibles suben y los salarios se mantienen estáticos, se genera una inflación permanente”. Por lo que añadió que “tenemos que adaptarnos a la situación que presenta el panorama”.

Mientras el economista Patricio Mosquera, explicó que “en Panamá, un aumento de 10% en el precio del crudo puede reflejarse, en promedio, en un alza cercana a 5.2% en surtidor dentro del mismo mes o al siguiente”.

Mosquera señaló que “esta situación podría impactar primero el transporte y la logística, y luego se traslada gradualmente a los alimentos y a otros gastos del hogar”.

Por su parte, el especialista Augusto García, señaló que “el petróleo y sus derivados tienen un efecto multiplicador en la economía, ya que inciden en costos como el transporte, la producción de alimentos, los servicios y la electricidad, por lo que su incremento puede provocar inflación”.

García señaló que “esta problemática podría impactar más de un 10% o 15% la economía de los panameños”.