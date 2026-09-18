AMP abre convocatoria para estudios técnicos en seis puertos del país

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) inició una convocatoria dirigida a proveedores, consultores y firmas especializadas en ingeniería para participar en la Solicitud de Información (SDI) correspondiente al Servicio de Consultoría para el Estudio de Campo, Diseño y Documentación Técnica de seis puertos del país. Los proyectos abarcan las instalaciones de Coquira, en la provincia de Panamá; Mensabé y El Arenal, en Los Santos; Hicaco, en Veraguas; así como Pedregal y Remedios, en Chiriquí.

Las SDI se encuentran disponibles en la plataforma Panamá Compra (https://l1nq.com/jia0s2v) y permanecerán abiertas durante 20 días calendario a partir de su publicación, realizada el 4 de septiembre de 2026. El proceso tiene como objetivo recopilar datos actualizados del mercado sobre las condiciones técnicas, comerciales, económicas y contractuales, los cuales servirán de insumo para estructurar de manera eficiente los futuros proyectos de infraestructura marítimo-portuaria.

La AMP aclaró que la información recabada constituye una herramienta de planificación y análisis de mercado, por lo que no representa el inicio de un procedimiento de selección de contratista. En consecuencia, la participación en este proceso no otorgará ventajas competitivas, preferencias ni derechos en eventuales licitaciones, ni generará obligaciones contractuales o compromisos de adjudicación directa. Asimismo, se precisó que la institución no reconocerá costos por preparación, traducción o envío de documentación.

De acuerdo con la entidad, este mecanismo fortalece los principios de transparencia, libre competencia y máxima concurrencia, lo que permitirá optimizar la inversión de los recursos del Estado mediante contrataciones sustentadas en la realidad del mercado. Entre la información especializada que se busca obtener destacan estudios topográficos, batimétricos, geológicos, oceanográficos y los requerimientos para los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).