AMP aclara que ningún buque sancionado por el Reino Unido está inscrito en el registro panameño

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) comunicó que ninguna de las naves incluidas en la lista de buques sancionados por el Reino Unido, en el marco de las restricciones aplicadas contra la denominada “flota sombra” de Rusia y publicada el 8 de octubre de 2026, se encuentra actualmente inscrita en el Registro de Buques de Panamá. La entidad explicó que, ante las informaciones difundidas por empresas de monitoreo naviero cuyos registros pueden presentar desfases, mantiene un seguimiento permanente de su flota y realiza las verificaciones correspondientes.

Según precisó la AMP, seis naves mencionadas en ese listado fueron canceladas con anterioridad a su publicación: “Bellaris” (IMO 9332614) el 6 de mayo de 2026; “Daphne V” (IMO 9321677) el 6 de mayo; “Dakar” (IMO 9283734) el 6 de agosto; “Anaya” (IMO 9326885) el 4 de abril; “Virent” (IMO 9332171) el 23 de julio; y “Yehope” (IMO 9243320) el 29 de enero de 2026.

En cuanto al listado publicado también el 8 de octubre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Autoridad Marítima confirmó que tres naves de bandera panameña aparecen registradas y ya han sido restrigidas en su sistema, dando inicio al proceso de cancelación de oficio conforme al Decreto Ejecutivo N.º 512 del 28 de octubre de 2024. Se trata de los buques “Bitu” (IMO 9531765), “Starway” (IMO 9273246) y “Mackerel” (IMO 9234628).

La AMP condenó enérgicamente toda actividad ilícita y delictiva que atente contra la vida humana y la seguridad internacional, al tiempo que reiteró su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones internacionales y la adopción de medidas frente a quienes representen una amenaza para la estabilidad regional, la paz global y el prestigio e integridad de la Marina Mercante panameña.