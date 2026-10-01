ANALMO apuesta por productividad, tecnología y reglas claras para fortalecer la cadena arrocera

Elevar la productividad del arroz panameño, acelerar la incorporación de tecnología, mejorar la información para planificar la oferta y fortalecer la coordinación entre productores, industria y Estado son algunas de las prioridades planteadas por la Asociación Nacional de Molineros de Arroz (ANALMO).

Estos temas marcaron la presentación de la nueva Junta Directiva del gremio, encabezada por Florentino “Tino” Ábrego, quien también preside la Cadena Agroalimentaria del Arroz.

El relevo gremial se produce en un momento relevante para el sector, debido al peso que tiene el arroz en la alimentación de los panameños y a la cantidad de actividades que dependen de esta cadena, desde la producción y el transporte hasta el procesamiento, la comercialización y la generación de empleo, principalmente en las provincias.

Durante el encuentro, el viceministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), José Aníbal Rincón, señaló que la industria molinera representa alrededor del 7% del producto interno bruto agroindustrial y genera miles de empleos directos e indirectos.

“Hablar de arroz es hablar de Panamá. Detrás de cada hectárea sembrada existe una cadena que genera inversión, empleo y actividad económica. Nuestro desafío es elevar la productividad, incorporar tecnología y trabajar con reglas claras para que el campo y la industria puedan fortalecerse juntos y garantizar un arroz seguro, accesible y de calidad para los panameños”, expresó Ábrego.

La nueva Junta Directiva de ANALMO está integrada además por Raúl Palacios, como vicepresidente; Ivanna Quintero, secretaria; Olmedo Moreno, tesorero; y John Charles, Alejandro Girlando y María Isabel de Anguizola, como vocales.

Avances en reglamentos técnicos

Durante el encuentro se destacó la importancia de fortalecer la capacidad instalada de la industria nacional y actualizar las normas que inciden en su competitividad.

Tras más de 450 horas de trabajo técnico y dos meses de consulta pública, fueron aprobados 28 instrumentos normativos, proceso que permitió reducir aproximadamente en un 80% los tiempos de revisión.

En el caso del arroz, se avanzó en tres instrumentos técnicos, entre ellos la actualización de los Reglamentos Técnicos 74 y 75, relacionados con el arroz en cáscara y el arroz pilado.

También se destacó que las actividades relacionadas con la recepción, procesamiento, fortificación, empaque y comercialización del arroz representan inversión, infraestructura, tecnología y empleo, con un impacto que alcanza a transportistas, proveedores, técnicos y empresas de servicios.

Por su parte, el viceministro Rincón sostuvo que el fortalecimiento de la actividad requerirá una mayor planificación sustentada en datos, innovación tecnológica y coordinación entre los sectores público y privado, especialmente ante los riesgos climáticos y las condiciones del mercado.

“Creemos firmemente en las reglas claras, en la planificación basada en datos y en el impulso a la innovación tecnológica para mitigar los riesgos climáticos”, señaló Rincón.