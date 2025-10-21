Anuncian leve aumento en el índice de confianza de los consumidores panameños

Un leve aumento de 9 puntos en comparación con junio de este año, cuando el índice se situó en 70 puntos, registró el Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP), el cual alcanzó 79 puntos en septiembre de 2025. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), en alianza estratégica con The Marketing Group, presentaron los resultados.

María Alejandra Cuéllar, CEO y Gerente General de The Marketing Group, comentó: “El Índice de Confianza del Consumidor se mantiene en niveles de desconfianza, principalmente debido a la percepción de los consumidores sobre la situación económica del país”. Uno de los componentes del índice, la probabilidad de ahorrar dinero en los próximos 12 meses, alcanzó 73 puntos, lo que representa un aumento de 4 puntos en comparación con los 69 puntos registrados en junio de 2025. A pesar de esta mejoría, este indicador se mantiene en niveles de desconfianza.

Respecto al desempleo, el índice alcanzó 88 puntos, registrando una baja de 4 puntos en relación con la medición anterior. No obstante, la percepción general muestra una mejoría, con un 33% de los encuestados que considera muy probable conseguir un empleo, y un 22% que lo ve bastante probable. En contraste, el 14% estima que es poco probable obtener empleo, mientras que el 27% considera que no logrará encontrar trabajo, y un 4% no tiene una opinión clara al respecto.

El indicador sobre la situación económica de los hogares registró un alza de 11 puntos, pasando de 71 en junio a 82 puntos en septiembre de 2025. Finalmente, el indicador sobre las perspectivas de la situación económica general del país para los próximos 12 meses alcanzó 71 puntos, mostrando un incremento de 22 puntos con respecto a la medición de junio de 2025. Este indicador, aunque haya registrado una mejora, se mantiene dentro de la zona de desconfianza, que no logra generar confianza para la economía nacional.

Perspectivas:La confianza del consumidor sigue afectada por la incertidumbre económica. Aunque la percepción sobre la capacidad de ahorro ha mostrado un leve incremento, el desempleo y las expectativas sobre la economía nacional continúan generando preocupación. La estabilidad en la percepción de la economía del país sugiere que los consumidores aún no perciben señales claras de recuperación, lo que podría impactar el comportamiento del consumo en los próximos meses.