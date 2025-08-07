Economía

APABU, nueva asociación de productores de plátano

El gremio aglutina a productores de la provincia de Bocas del Toro, busca “mejorar la calidad de vida y desarrollo de los socios que lo integran”

ML | Ken Chen (centro), acompañado de otros miembros de la directiva de la asociación.
Amalia Quintero
07 de agosto de 2025

La Asociación de Productores Agrícolas de Bocas del Toro Unidos (APABU), creada el 15 de agosto del 2024, aglutina a 60 productores de plátano, quienes trabajan de manera conjunta para mejorar las condiciones de producción, comercialización y sostenibilidad del rubro.

Ken Chen, presidente de la APABU, dijo que el gremio se creó con el objetivo de “defender los derechos de los productores y promover la mejora continua del sector agrícola”.

“Queremos crecer y poder beneficiar a todos los productores en temas de exportación para que no haya pérdidas en el sector como las que tuvimos en los últimos meses”, afirmó Chen.

El productor señaló que el próximo 16 de agosto, “tendrán su primera asamblea y se estarán coordinando las inscripciones para aglutinar a más personas que desean formar parte de APABU”.

El líder del gremio indicó que la misión es “apostar por la calidad de producción de los productores agrícolas, haciendo uso de técnicas de producción. Contribuir con las instituciones para mejorar el nivel social, económico, cultural y de producción de los socios”.

Respecto a la visión del gremio, Chen expresó que “nos enfocamos en establecer cadenas de mercado y comercialización de los productos agrícolas, produciendo productos de calidad, competitivos en el mercado nacional y extranjero”.

