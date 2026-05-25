APEDE aboga por habilitar los aeropuertos regionales para vuelos internacionales con el fin de generar empleo

Panamá podría generar hasta 30 000 empleos directos e indirectos si logra habilitar vuelos internacionales comerciales directos hacia los aeropuertos de Río Hato y David, según estimaciones presentadas por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).

El presidente de la Comisión de Turismo de APEDE, Raúl Jiménez, explicó que si ambos aeropuertos recibieran apenas dos vuelos diarios tipo Boeing 737, el país podría sumar más de 219 000 turistas adicionales al año llegando directamente a las provincias. “Eso representaría alrededor de 550 millones de dólares adicionales en movimiento económico anual para el país y una importante generación de empleos en las provincias”, destacó Jiménez.

Actualmente, los turistas que ingresan a Panamá mediante vuelos comerciales lo hacen a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la capital. Esto provoca que el 100% de los visitantes que viajan hacia el interior deban pasar primero por la ciudad de Panamá, lo que limita el desarrollo turístico regional y concentra gran parte de la actividad económica en la capital, estiman los empresarios.

Jiménez señaló además que Panamá ya cuenta con infraestructura hotelera y servicios suficientes para sostener un crecimiento importante del turismo regional. Solo en áreas rurales existen cerca de 5,900 habitaciones hoteleras y otras 4,900 en destinos de playa.

Por su parte, la presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, destacó que el país necesita impulsar actividades económicas con capacidad inmediata de generación de empleo y mayor impacto social en las regiones, algo que se puede lograr descentralizando el turismo.

“El turismo tiene la capacidad de activar restaurantes, hoteles, transporte, comercio, artesanías y pequeños negocios en las provincias. Panamá necesita que las oportunidades lleguen también a Chiriquí, Coclé, Veraguas, Colón, Bocas del Toro, Azuero y Darién”, expresó.

De Sanctis recordó además que el desempleo nacional supera actualmente el 10.4%, equivalente a más de 227 000 panameños sin trabajo, por lo que el país necesita acelerar proyectos capaces de generar oportunidades de manera más distribuida territorialmente.

La proyección fue dada a conocer durante el lanzamiento del Foro de Turismo 2026: “Vamos por más: Estrategias para el Despegue Turístico de las Provincias”, que se realizará este viernes 29 de mayo en el Hotel Buenaventura y contará con la participación de representantes de la Autoridad de Turismo de Panamá, PROMTUR, el Ministerio de Obras Públicas, la Cámara Nacional de Turismo y expertos internacionales, incluyendo al administrador del Aeropuerto de Guanacaste, Costa Rica, considerado uno de los principales casos de éxito de descentralización turística en la región.