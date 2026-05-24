APEDE apuesta al turismo del interior como motor de empleo

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa aseguró que el turismo en el interior del país puede convertirse en uno de los principales motores de generación de empleo en Panamá, especialmente en provincias con altos índices de desempleo e informalidad.

A través de “La Voz de APEDE”, la presidenta del gremio, Giulia De Sanctis, destacó que el turismo tiene la capacidad de dinamizar múltiples sectores económicos de manera simultánea, beneficiando a hoteles, restaurantes, artesanos, transportistas, guías turísticos y pequeños emprendedores.

El gremio señaló que el crecimiento de 34% del programa Panamá Stopover de Copa Airlines durante el primer trimestre del año demuestra el potencial que tiene el país para transformar pasajeros en visitantes, aunque advirtió que es necesario descentralizar la actividad turística hacia las provincias.

APEDE también resaltó la importancia de potenciar aeropuertos regionales como el Scarlett Martínez, en Río Hato, y el Internacional Enrique Malek, en David, para fortalecer la conectividad y atraer visitantes interesados en turismo de playa, naturaleza, café, montaña y bienestar.

La organización indicó que el próximo 29 de mayo realizará el Foro de Turismo 2026: “Vamos por más: Estrategias para el Despegue Turístico de las Provincias”, espacio en el que se presentarán recomendaciones para impulsar el turismo como eje de desarrollo económico y generación de empleo.

Asimismo, el gremio expresó respaldo al Proyecto de Ley 385, denominado “Paraísos del Istmo”, iniciativa que busca promover el desarrollo turístico y patrimonial de comunidades con valor histórico, cultural y natural en distintas regiones del país.

Según APEDE, Panamá necesita fortalecer la conectividad, la promoción internacional, la infraestructura y la seguridad turística para lograr que el crecimiento económico llegue también a provincias como Chiriquí, Coclé, Veraguas, Colón y Bocas del Toro.