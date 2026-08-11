APEDE: Banca panameña tiene liquidez para impulsar la economía, pero el crédito sigue rezagado

El sistema bancario panameño mantiene una posición sólida, con altos niveles de liquidez, solvencia y capitalización, pero el crédito hacia la economía local continúa mostrando un crecimiento moderado, advierte la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) en su más reciente Informe Económico Ejecutivo Mensual.

Según el reporte, el Sistema Bancario Nacional registró a junio una liquidez de 56.86%, frente a un mínimo regulatorio de 30%, mientras que el índice de adecuación de capital se ubicó en 16.04%, aproximadamente el doble del nivel exigido por la regulación.

Pese a esta fortaleza, la cartera interna creció apenas 1.26% interanual a junio de 2026, mientras que el financiamiento al sector privado aumentó 0.58%. Sectores como la construcción, la industria y la agricultura continúan presentando un menor dinamismo en el acceso y demanda de financiamiento.

APEDE destaca, sin embargo, un repunte significativo en las nuevas colocaciones de crédito durante junio, cuando crecieron 44.07% interanual, alcanzando el nivel mensual más alto desde que existe la serie estadística. Este resultado permitió que el acumulado del primer semestre pasara de una caída de 7.08% hasta mayo a un crecimiento de 0.70%.

La asociación considera que este repunte constituye una señal positiva, aunque advierte que será necesario confirmar que la recuperación sea sostenida y que se extienda a un mayor número de actividades productivas.

“Panamá cuenta con un sistema bancario sólido, líquido y confiable. Ahora el siguiente paso es lograr que esa fortaleza se traduzca en más y mejor financiamiento para que las empresas generen inversión, innovación y empleo”, afirmó el presidente de APEDE, Alberto López Tom.

APEDE sostiene que el desafío para el país consiste en aprovechar la fortaleza del sistema financiero para convertirla en un mayor motor de crecimiento económico. El sector financiero y de seguros representa alrededor del 6% del PIB y empleó cerca de 50 mil trabajadores en 2025, de acuerdo con el informe.

Entre las medidas propuestas por APEDE figuran la digitalización de los procesos financieros, el uso de nuevas fuentes de información para fortalecer la evaluación crediticia, la formalización del empleo, una mayor oferta de financiamiento para micro y pequeñas empresas y una mejor articulación entre la banca, el mercado de valores y los organismos multilaterales.